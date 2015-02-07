رونالدو بعد رباعية أتليتكو: ريال مدريد أفضل بكثير

(إفي): قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إنه متيقن، على الرغم من هزيمة يوم السبت الثقيلة أمام أتليتكو مدريد في دربي الدوري المحلي 0-4 ، بأن الفريق الملكي سيتوج بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وصرح كريستيانو العائد من الإيقاف لمباراتين في الدوري والذي فشل في هز الشباك بملعب فيسنتي كالديرون "نحن مستائون للغاية لهذه الهزيمة، ولكن، أشدد، ينبغي التفكير بإيجابية لأننا لازلنا في المركز الأول. في رأيي، ريال مدريد أفضل بكثير من أتليتكو. أنا على يقين بأننا سنحرز لقب الليجا مرة أخرى".

وأضاف "خسرنا أيضا منذ نحو ثلاث سنوات أمام برشلونة 0-5 خارج ملعبنا، كان يوما صعبا، ولكننا نخسر فقط ثلاث نقاط، وليس أربعة، ونفس الأمر بالنسبة لليوم".

وأردف "نظل نحن متصدرو الليجا ولكن ينبغي الكفاح حتى النهاية. الآن إذا ما فاز برشلونة في بلباو سيصبح الفارق نقطة، ولكن ينبغي التفكير بشكل إيجابي ورؤية أننا لازلنا في الصدارة".

ويرى رونالدو أن الإجهاد كان احد أسباب هذه الخسارة الكبيرة، عقب خوض الفريق لمباراة مؤجلة أمام سيفيليا الأربعاء الماضي (2-1) "لم يحظ اللاعبون الذين خاضوا لقاء الأربعاء بوقت كافي للتعافي، لا أبرر الخسارة ولكن الفريق لم يكن في حالته الطبيعية اليوم".