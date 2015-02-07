أول يوم منع انتظار.. السيارات تملأ «وسط البلد»

شهدت شوارع محمد محمود والتحرير والبستان، أمس، وقوف عدد كبير من السيارات على جانبى الطريق، فى أول أيام منع الانتظار فى هذه الشوارع، حيث وضع مواطنون سياراتهم «صفين ثانيا وثالثا»، فيما سجل رجال المرور مخالفات لغير الملتزمين.

كانت محافظة القاهرة قد بدأت، أمس، إجراءات منع انتظار السيارات بشوارع وسط العاصمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتسيير حركة المرور بالمنطقة، بعد افتتاح جراج التحرير السبت الماضى.

كان المحافظ الدكتور جلال سعيد قد أصدر قراراً بمنع انتظار السيارات بمحيط ميدان التحرير فى بعض الشوارع، كمرحلة ثانية مكملة لما تم بالمرحلة الأولى، التى شملت شارع محمد محمود من شارع شريف حتى الميدان، وشارع التحرير من ميدان الفلكى حتى شارع شريف، وشارع البستان من شارع شريف إلى صبرى أبوعلم.

وقال مواطنون إنهم لم يعلموا بصدور القرار، وإنهم يعتقدون أن الكثيرين لن يلتزموا بالقرار، بسبب اضطرارهم للسير مسافة طويلة بين الجراج ومحال وسط البلد أو ركوب الأتوبيسات العامة، ما يزيد من تكلفة الانتظار فى وسط البلد، وطالب آخرون بإعفاء كبار السن من الالتزام بالقرار «رحمة بهم»، فيما أشاد أصحاب المحال بالقرار الذى يسهل الحركة فى المنطقة.

فى سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة إزالات مكبرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب استهدفت منطقة سعد زغلول وشارع منصور، حيث تم رفع جميع الإشغالات، وضبط عدد من الباعة الجائلين بتلك المنطقة، وإغلاق جميع المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

وتم فتح شارع إسماعيل أباظة للحركة المرورية عقب رفع إشغالات الباعة المخالفين، التى كانت قد تسببت فى إغلاق الشارع، بالإضافة إلى تفعيل الانضباط المرورى بشوارع تلك المنطقة، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع المؤدية إليها.

وقال المهندس حسام رأفت، رئيس حى السيدة زينب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 100 إزالة إدارية: 12 إشغال طريق، و9 حالات تلوث بيئة، و3 محال دون ترخيص، و17 بائعا جائلا، ورفع عدد من السيارات متروكة ومهملة، وكذلك رفع القمامة، وتقليم الأشجار، ومراجعة أعمدة الإنارة وإصلاح التالف منها، وكنس الشوارع وتطهيرها.

وأضاف «رأفت» أن الحملات مستمرة فى جميع المحاور والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع الحى، وستتم المتابعة بشكل يومى لمنع عودة الباعة إلى الشارع مرة أخرى.