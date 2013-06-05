روبكس تخطط لإنشاء 15 مصنعا ومضاعفة الإنتاج إلى 25 ألف طن شهريا

كشف مجدى الطاهر، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة روبكس لتصنيع البلاستيك، عن خطط التوسع للمصنع خلال المرحلة القادمة وهى إضافة 15 خط إنتاج، وسيتم إنشاء مصنع جديد لكل خط وذلك بعد الحصول على قطعة الأرض الجديدة.

وأضاف فى تصريح خاص "لليوم السابع" أنه من المخطط مضاعفة حجم الإنتاج إلى 10 أضعاف الحجم الحالى ليصل إلى 25 ألف طن شهرى نهاية 2014.

وأشار أن شركته تخطط لزيادة مساحة أرض المصنع إلى 50 ألف متر، موضحا أنه تم التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية وجهاز مدينة برج العرب للحصول على الموافقات الخاصة لشراء الأرض 10 آلاف متر لعمل التوسعات الخاصة للمصنع.

عن استغلال زيادة رأس مال شركته بقيمة 10 ملايين جنيه فى تطوير واستيراد 5 ماكينات جديدة من الصين.

وأشار إلى أنه تمت زيادة الإنتاج بالمصنع من 125 طن بلاستيك شهرياً إلى 250 طناً شهرياً خلال الربع الأول، كما ارتفعت قيمة المبيعات الشهرية لتبلغ 7.5 مليون جنيه.

وأوضح أن شركته ستقوم بتمويل هذه الخطة من خلال التمويل البنكى خلال المرحلة المقبلة لتوفير سيولة تساند القيمة التى ستحصل عليها بعد زيادة رأس المال.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 681.671 ألف جنيه، مقارنة بـ940.653 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012، بنسبة تراجع 27.5%.

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه زيادة نقدية بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم وبمصاريف إصدار قدرها 0.05 جنيه للسهم الواحد بالسير فى إجراءات.