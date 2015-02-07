قرار محكمة القضاء الإدارى بالكشف الطبى على المرشحين لانتخابات البرلمان، أسوة بما هو جارٍ فى الانتخابات الرئاسية، قرار ترفع له القبعة، سيمنع «نواب الكيف» من وطء شرف البرلمان مجدداً، لا يسلم الشرف الرفيع (البرلمان) من الأذى...

طريف أن تغمر السعادة نفراً من شباب المرشحين بالقرار غير المسبوق، يغردون طرباً، ويفسفسون فى سعادة ولا العصافير الخضر على الشجر، عجباً يتوقعون أن الساحة خلت لهم، نصف المدمنين على الترشيح من الحزب الوطنى (المنحل) سيخسرون فرص الترشيح، باعتبارهم من الحشاشين، آه والله زيمبئولك كده.

أحلام العصافير الفيسبوكية تضحك، وكأن مرشحى الوطنى المنحل من المنحلين، وغيرهم من التقاة المصلين، لا يغادرون فرشتهم إلا للصلاة، ويقومون والناس نيام، عبث فى محل جد، متى كان الحشيش مزاج أعضاء الحزب المنحل؟ الحشيش ضارب فى البلد، تحشيشة معتبرة، أقصد تغريدة معتبرة، تسلم إيد اللى لف السيجارة يا معلم!!.

بارونات المخدرات حتى فى أفلام المخدرات «رصيف نمرة 5» مثلا لا يتعاطون المخدرات، الراحل الكبير «زكى رستم» فى دور المعلم «بيومى» كانت السبحة فى يده 99 حباية، والزبيبة بعرض جبهته، ولا يفارق سجادة الصلاة، يصلى فى المسجد حاضراً، لم يضرب «أنفاس» طول الفيلم، نموذج ومثال لمرشحى البرلمان التقاة.

معلوم تجار الصنف لا يدمنون، بارونات المخدرات يتاجرون فى المخدرات لا يتعاطونها، دماؤهم نظيفة، أموالهم قذرة، ولو ترشحوا طلباً للحصانة سيحظون بتقارير نظيفة، هم عقلاء، أعقل من كثير من المرشحين الذين اغتبطوا بقرار محكمة القضاء الإدارى، الذى سيحول دون دخول المرشحين الفقراء، الكشف بـ9 آلاف جنيه، منين يافرج؟!!

القرار الإدارى الذى اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات، وستقوم عليه وزارة الصحة، سيكون مصفاة للحشاشين والمدمنين والمعتلين فعلا وهذا جيد، لكنه لن يمنع ترشيح بارونات المخدرات، علماً بأن «الفيش والتشبيه» هنا ليس مربط الفرس، سجل البارون الكبير دوما نظيف!!

عادة ما يشيل القضية صبى مدمن من الصبيان، محمود المليجى «المعلم عرفان الفرارجى» شال القضية، وقتل بأيدٍ متوضئة، هكذا جرى العُرف فى عالم المخدرات، وعلى اللجنة العليا أن تمحص الملفات جيداً، منعاً لتسرب بارونات المخدرات إلى البرلمان، وتطبيق العزل المخدراتى على طريقة «هذا المرشح مصنف» من الصنف.

ستبقى جُرسة، فضيحة بجلاجل، كشف المخدرات سيكشف عن الحشاشين، مهم الكشف عن المجانين، مجانين البرلمان، بدون الكشف على القوى العقلية للمرشحين، ستتحول الانتخابات إلى عباسية.. أخشى على البرلمان من المجانين خشيتى من الحشاشين، حتماً ولابد يشمل الكشف بياناً سلوكياً وعقلياً حتى نضمن برلماناً عاقلاً ولطيفاً، برلمان العقلاء على وزن عنبر العقلاء، وفتح يا بنى فتح.. شوف مين بيكلمك.