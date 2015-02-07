ملكة جمال تركيا تُبرّر سخريتها من أردوغان بعد تهديدها بالسجن

ألقت الشرطة التركية منذ حوالى الأسبوع القبض على ملكة جمال تركيا السابقة Merve Buyuksarac، بعد أن شاركت أصدقاءها قصيدة ساخرة تناولت الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.

Buyuksarac البالغة من العمر 26 عاماً، والتي تُعتبر من أكثر النجوم نشاطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت عن نفسها، وبرّرت ما اعتبره البعض جريمة بالقول: "الشعر يتحدّث عمّا حدث في تركيا خلال حوالى 3 سنوات، قبل الانتخابات الرئاسيّة وبعدها.. ستجدونه مضحكاً.. وليس فيه أيّ إهانة ولا يتضمّن اسم أردوغان".

وأضافت: "ما قمت به يندرج في إطار التعبير عن الحريّة، أعني بأنني لست مذنبة، ولست سارقة. أنا لست شخصاً سيّئاً، لكنهم حاولوا وضعي في ذلك الموقف السيئ.

وخلال التحقيق معها لأربع ساعات في أحد مقارّ الشرطة في إسطنبول، أكدت الملكة أنها لم تكتب ذلك الشعر، ولم ترسم الرسوم، لكنها اكتفت بمشاركتها مع الأصدقاء، لأنها وجدتها مضحكة.

يُشار إلى أنّ القصيدة التي أثارت هذه البلبلة، تتضمن تعديلاً ساخراً على النشيد الوطني التركي، ونشرته مجلة لرسوم الكرتون.

حتى الآن، لم تنته التحقيقات في القضية، لكنّه بحسب القانون وما ينصّ عليه من الممكن أن تواجه Merve Buyuksarac عقوبة السجن لمدّة 6 سنوات، إذا أثبتت التهمة ضدّها.

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