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ما حقيقة اشتعال الحرب بين النجمين جورج كلوني وبراد بيت؟

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السبت 07-02-2015 19:45

راجت أخبار في الأيّام الماضية عن وقوع خلاف بين النجمين العالميين George Clooney و Brad Pitt، على الرغم من بقاء الأمر في إطار الشائعات، من دون أن يؤكّدها أو ينفيها أحد الطرفين.

ووفقاً لمجلة Ok العالمية، فإنّ Clooney و Pitt اللذين تربطهما صداقة قويّة إلى جانب الزمالة، لم يعودا كالسابق بتاتاً، والسبب يعود إلى تصرّفات George "الصبيانيّة"، كما وصفها Brad.

وذكرت هذه المجلة أنّ "حبّ Clooney الكبير للمرح والمزاح، إلى جانب تصرّفاته التي لا تنمّ عن نضجٍ، على الرّغم من تقدّمه في السنّ، جعلت الحرب تشتعل بينه وبين صديقه الذي لطالما ظهر إلى جانبه في المناسبات الرسمية وعلى السجّادة الحمراء...

أما صحيفة Hollywood Gossip فقد أكّدت أنّ هذه القصّة وهميّة ولا تمت إلى الواقع بصلة، خصوصاً وأنّها أتت من المصدر عينه الذي نشر مؤخّراً إشاعة حمل أمل علم الدين زوجة Clooney بطفلهما الأول.

 

 

 

 

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