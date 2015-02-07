غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين في تركيا

غرق مركب، السبت، يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة خليج «هيصار أونو»، بمدينة مارماريس، في محافظة موغلا بجنوب غربي تركيا، بسبب عطل في محرك المركب أثناء توجهه إلى اليونان، مما أدى إلى مصرع البعض وفقدان آخرين.

وقال أمير جيجك، محافظ موغلا، إن السلطات تلقت معلومات عن انقلاب مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة خليج هيصار أونو لدى توجهه نحو جزيرة «كوس» اليونانية جراء عطل في محركه، مشيرا إلى أن قوات خفر السواحل التركية بدأت عمليات البحث والإنقاذ فور تلقي الخبر.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين من خلال طائرتين ومروحيتين، إضافة إلى عدد كبير من القوارب.