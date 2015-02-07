بالفيديو - 4-0.. أتليتكو يقيم حفلة على دفاع ريال مدريد

مدريد، (إفي): قهر أتلتيكو مدريد ضيفه ريال مدريد اليوم برباعية نظيفة بدربي العاصمة الإسبانية في الجولة الـ22 من الليجا على ملعب فيسينتي كالديرون.

وخاض الميرنجي المباراة في ظل غياب سرخيو راموس وبيبي وجيمس رودريجز للإصابة ومارسيلو للإيقاف، وأيضا الكرواتي لوكا مودريتش المصاب منذ فترة.

بدأت المباراة بمحاولات من الفريقين لتهديد مرمى الخصم حيث جاءت أولى الفرض من جانب التركي أردا توران الذي اخترق من ناحية الظهير الأيسر لريال البرتغالي فابيو كوينترا ليسقط داخل المنطقة مطالبا بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم (ق5).

أجرى المدير الفني لأتلتيكو مدريد تبديلا اضطراريا بخروج اللاعب كوكي ريسوركسيون للاصابة العضلية (ق10) ونزول ساؤول نيجويز.

وتقدم أتلتيكو (ق13) بعد عرضية أرسلها خوانفران تصل لماندزوكيتش داخل منطقة الجزاء الذي جهزها للبرتغالي تياجو ليسددها أرضية قوية تمر بطريقة غريبة من تحد يد القائد إيكر كاسياس.

أضاف ساؤول نيجويز هدفا ثانيا من خلفية مزدوجة رائعة بعد اختراق رائع لسيكيرا وسط حراسة المدافعين وذهول كاسياس (ق18).

وبعد مرور 30 دقيقة شكل ريال مدريد أول خطورة له على مرمى الـ"روخيبلانكوس" من عرضية أرسلها الألماني توني كروس من ركلة حرة شتتها دفاع الأتلتي لتصل لبنزيمة الذي سددها لترتطم بغابة من سيقان مدافعي الأتلتي وتبتعد عن المرمى.

أجرى المدير الفني لريال تغييرا مع بداية الشوط الثاني بخروج الألماني سامي خضيرة غير الموفق وأدخل بدلا منه خيسيه رودريجز.

كاد الأتلتي يضيف الهدف الثالث (ق58) عقب خطأ فادح في الاستلام من داني كارباخال على حدود منطقة الجزاء لتصل لجريزمان الذي سددها ولكن كاسياس تمكن من إبعادها.

لم تمر سوى دقيقة واحدة حتى عاد جريزمان ليصنع الخطورة مجددا بمقصية مزودجة رائعة مرت فوق عارضة الريال في ظل الأداء الضعيف لدفاع النادي الملكي.

استمرت الخطورة من جانب الأتلتي عقب عرضية من خوانفران لتصل لتياجو الذي حولها برأسه في محاولة لاضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له ولكنها خرجت ضعيفة في يد كاسياس.

تمكن جريزمان أخيرا من اضافة الهدف الثالث (ق66) بعرضية من توران مررها ساؤول برأسه نحو جريزمان الذي أسكنها الشباك من لمسة واحدة وسط حراسة من فاران.

أخرج أنشيلوتي بعد الهدف بدقيقة إيسكو ألاركون ودفع بدلا منه بآسيير ايارميندي في محاولة لضبط المهام الدفاعية لخط الوسط وتجنب المزيد من الأهداف.

تعرض البديل ساؤول صاحب الهدف الثاني للإصابة ليخرجه الأرجنتيني دييجو سيميوني ويدخل بدلا منه راؤول جارسيا (ق70)، تبعه تغيير آخر لأنشيلوتي بخروج بنزيمة ونزول المكسيكي تشيتشاريتو (ق72).

أخرج سيميوني بعد ذلك جريزمان أفضل لاعبي الأتلتي خلال المباراة (ق76) وأدخل بدلا منه فرناندو توريس.

تمكن الأتلتي من اضافة الهدف الرابع بعد عرضية متقنة من البديل توريس حولها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لداخل الشباك وسط حراسة بين مدافعي الريال وذهول كاسياس (ق88).

بهذه الطريقة أصبح لأتلتيكو مدريد 50 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة ولا يزال في الصدارة.

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