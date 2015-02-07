الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز “عسير” على اتحاد الشرطة

حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الممتاز.

الفوز الثمين رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث لجدول الدوري ، حيث يتبقى له لقاء مؤجل مع فريق الداخلية، فيما توقف رصيد اتحاد الشرطة عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

أحرز أهداف الأهلي، النيجيري بيتر إيبيموبوي في الدقيقة 39، والبديل وليد سليمان “هدفين” في الدقيقتين 80 و89، بينما سجل هدف اتحاد الشرطة الوحيد، اللاعب نانا بوكو في الدقيقة 61، فيما أهدر صلاح ريكو لاعب اتحاد الشرطة ضربة جزاء في الدقيقة 86.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر من إنبي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر، ليستعيد الفريق الأحمر ذاكرة انتصاراته في المسابقة بفوزه اليوم على الشرطة.

بدأ الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل في الدفاع، وشريف حازم ومحمد رزق وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومؤمن زكريا في خط الوسط، وبيتر إيبيموبوي في الهجوم.

قدم لاعبو الأهلي، أداء مميزا في شوط المباراة الأول، ونجحوا في الاستحواذ على منطقة وسط الملعب بفضل تحركات محمد رزق وعبد الله السعيد، وانطلاقات اللاعب النيجيري بيتر إيبيموبوي خلف مدافعي الشرطة.

وفي الدقيقة 11، توغل مؤمن زكريا في دفاعات الشرطة، وسدد كرة قوية تمر بجوار القائم، فيما نجح إكرامي في التصدي لانفراد من اللاعب نانا بوكو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 39 نجح الوافد الجديد بيتر إيبيموبوي في تسجيل أول أهداف الأهلي، وأول أهدافه بالقميص الأحمر، بعدما تلقى بينية رائعة من محمود تريزيجيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، تراجع أداء الأهلي قليلا، في الوقت الذي نشط فيه الفريق العسكري من أجل تعديل النتيجة.. وفي الدقيقة 61، تمكن نانا بوكو في تعديل النتيجة باحراز هدف للشرطة بعدما استغل خطأ قاتل في التمركز الدفاعي من صبري رحيل.

وأجرى جاريدو ثلاثة تغييرات هجومية في النصف ساعة الأخيرة للقاء، بنزول وليد سليمان وحسام عاشور وعماد متعب بدلا من شريف حازم وصبري رحيل وبيتر إيبيموبوي الذي تعرض للإصابة، ليكثف الفريق الأحمر من هجماته.

وفي الدقيقة 80، أحرز البديل وليد سليمان هدف الأهلي الثاني بعدما تلقى بينية من عماد متعب.. وبعدها بخمس دقائق فقط احتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح اتحاد الشرطة، ولكن صلاح ريكو لاعب الفريق العسكري سدد الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 89، أضاف وليد سليمان الهدف الثاني له والثالث للأهلي من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، نفذها بطريقة رائعة، لتسكن شباك الشرطة، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.