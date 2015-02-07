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قرار جمهورى بإعفاء أدوية الأمراض المستعصية من الضرائب الجمركية

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قرار جمهورى بإعفاء أدوية الأمراض المستعصية من الضرائب الجمركية قرار جمهورى بإعفاء أدوية الأمراض المستعصية من الضرائب الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتي اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الاختلالات في التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها .

وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار يتضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التى تمس حاجة المواطنين، تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى. كما روعى في التعديلات الجديدة معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الانتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الانتاج المستخدمة فى انتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

أ ش أ

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