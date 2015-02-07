رئيس برشلونة: ميسي سعيد.. وعلاقتنا بريال مدريد تحسنت برحيل مورينيو

برشلونة، (إفي): أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يتخذ القرارات في الفريق.

وقال بارتوميو، في مقابلة مع صحيفة (فاينينشال تايمز) قبل مباراة ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد ونشرت صحيفة (سبورت) مقتطفات منها اليوم، إن النجم الأرجنتيني باق في صفوف الفريق.

وأوضح "الناس تقول إن ميسي حزين. هذا ليس صحيحا. لا يساورنا شك في أن ليو ميسي سيستمر في صفوف الفريق. تعاقده مستمر حتى 2018. سيظل هنا الموسم القادم والذي يليه. في شهر يوليو الماضي على هذه الطاولة قمنا بتجديد تعاقده. عائلته هنا في المدينة، وهو سعيد بأن هذا فريقه".

وتابع "بشأن التعاقد مع نيمار ولويس سواريز.. ميسي لا يتخذ القرارات في النادي، تتخذها الإدارة والمسئولين كل في مجاله".

وعن تأقلم لويس سواريز مع الفريق، علق "بالطبع كان علينا مساعدة لويس سواريز. دائما ما نقوم بذلك عندما ينضم لاعبون جدد، نستقبلهم كأشخاص لا كمحترفين. غالبية اللاعبين من أبناء النادي، ويتعلمون منذ صغرهم القيم التي نريد أن يظهروها للناس".

وأشار "في حالة لويس سواريز، يمتلك بعض هذه القيم لأنه تعلمها، ولكنه كان تحديا. لقد كان استعادة سواريز تحديا بالنسبة لأسرة كرة القدم".

وفيما يتعلق بعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال: "متفقون، ارتكبنا شيئا غير صحيح، فيما يتعلق بوثائق لتسجيل اللاعبين الشباب في الاتحاد".

وتابع "لكن في أوروبا وإسبانيا هناك الاف الصينيين الذين يلعبون الكرة ووثائقهم خاطئة.. إذن لماذا النظر فقط إلى برسا؟ ينبغي معاقبتنا، ولكن لا يمكننا أن نترك هؤلاء الأطفال دون لعب لأن كرة القدم بالنسبة لهم هي وسيلة للاندماج في بلد جديد".

وعن علاقة برسا مع ريال مدريد خلال حقبة المدير الفني السابق للفريق الملكي، جوزيه مورينيو، قال: "مع مورينيو كانت متوترة للغاية. أعتقد أنها استراتيجية للمدرب مورينيو. العلاقات المؤسسية كانت دائما جيدة، ولكن رياضيا كانت سيئة".

وأتم "لقد وضع اصبعه في عين فيلانوفا. منذ أن رحل مورينيو إلى الدوري الإنجليزي. حسنا أنشيلوتي نوع آخر من المدربين".