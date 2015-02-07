أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - سيتي يخطف نقطة من المحمدي ورفاقه في الـ90

Google+ Print
بالفيديو - سيتي يخطف نقطة من المحمدي ورفاقه في الـ90 بالفيديو - سيتي يخطف نقطة من المحمدي ورفاقه في الـ90

نجح مانشستر سيتي في خطف هدف التعادل القاتل من هال سيتي بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي الجناح الأيمن ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة 1-1.

تقدم هال سيتي في البداية عن طريق ديفيد ميلر في الدقيقة 35، ولكن جيمس ميلنر يخطف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحصل على نقطة من النمور.

وكاد المحمدي أن يسجل هدف البداية في المباراة بمرور 16 دقيقة عقب كرة مرسلة عرضية حولها بالرأس، ارتطمت في عارضة جوي هارت. (شاهدها)

بتلك النتيجة يفشل هال سيتي مجددا في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، ووصل للنقطة 20 وارتقى مركز واحد في الترتيب 17.

أما سيتي فيتعثر لصالح تشيلسي المتصدر للمباراة الرابعة على التوالي لم يفز، ووصل للنقطة 49.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة