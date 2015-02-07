بالفيديو - سيتي يخطف نقطة من المحمدي ورفاقه في الـ90

نجح مانشستر سيتي في خطف هدف التعادل القاتل من هال سيتي بمشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي الجناح الأيمن ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة 1-1.

تقدم هال سيتي في البداية عن طريق ديفيد ميلر في الدقيقة 35، ولكن جيمس ميلنر يخطف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحصل على نقطة من النمور.

وكاد المحمدي أن يسجل هدف البداية في المباراة بمرور 16 دقيقة عقب كرة مرسلة عرضية حولها بالرأس، ارتطمت في عارضة جوي هارت. (شاهدها)

بتلك النتيجة يفشل هال سيتي مجددا في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، ووصل للنقطة 20 وارتقى مركز واحد في الترتيب 17.

أما سيتي فيتعثر لصالح تشيلسي المتصدر للمباراة الرابعة على التوالي لم يفز، ووصل للنقطة 49.

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