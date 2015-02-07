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الإمارات ترسل سرب مقاتلات لمساندة الأردن ضد داعش

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الإمارات ترسل سرب مقاتلات لمساندة الأردن ضد داعش الإمارات ترسل سرب مقاتلات لمساندة الأردن ضد داعش

طائرات إماراتية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها سترسل سرب مقاتلات من طراز “إف 16″ إلى الأردن لمساندة القوات الأردنية في الحملة ضد المتطرفين.

وهذا الإجراء الذي اتخذه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرمي إلى “دعم المجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية الباسلة ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المتوحش الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكه لكل القيم الدينية والإنسانية بارتكابه جرائم نكراء فضحت إدعاءاته وحركت في نفوس أبناء الشعوب العربية مشاعر الغضب والاشمئزاز”،بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتنبع مبادرة دولة الإمارات لدعم الموقف الأردني الرسمي والشعبي من إيمان عميق بضرورة التعاون العربي من أجل استئصال الإرهاب فعلاً وقولاً وتعزيز أمن واستقرار ووسطية الأمة عبر التصدي الجماعي والفاعل لهذه العصابات الإرهابية وفكرها الضال وممارستها الوحشية، بحسب الوكالة الرسمية.

من جهة ثانية أعلن التلفزيون الأردني أن مقاتلات أردنية شنت لليوم الثالث على التوالي غارات على مواقع المتطرفين في سوريا وعادت سالمة فيما توعد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي بالقضاء على المتطرفين في سوريا والعراق نهائياً حسب ما ذكر موقع العربية نت.

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