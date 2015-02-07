محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" كحاضنة للمبتكرين وداعمة للمبدعين ورائدة في تسخير التقنية من أجل خدمة الإنسان ورفعة الأوطان.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين في "جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الانسان" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة اللواء محمد أحمد القمزي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

وعبر سموه عن سعادته البالغة بتكريم الفائزين بالجائزة في مختلف فئاتها الحكومية والوطنية والدولية وبالمستوى التقني والابتكاري للطائرات المشاركة في الجائزة.

وقال سموه "مشهد الطائرات بدون الطيار التي تحلق في سماء الإمارات وتحمل كل منها فكرة مبتكرة لخدمة الإنسان هو رسالة بحد ذاتها مفادها أن الأفكار المبتكرة لا سقف لها" ..مضيفاً سموه " هذه الجائزة هي إحدى ثمرات القمة الحكومية السابقة واليوم هي الأكبر عالميا في هذا المجال .. القمة الحكومية اليوم أصبح لها تأثير وبصمة عالمية في تطوير الخدمات الرائدة".

واضاف سموه " تبني الحكومات للتقنيات الجديدة يفتح آفاقا كبيرة .. واحتضان المبتكرين هو احتضان للمستقبل" .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " تقنية الطائرات بدون طيار تفتح مجالات كبيرة لخدمة الحكومات وخدمة الإنسانية .. وسنستمر في دعم وتطوير هذه التقنية .. نحن نقف اليوم ومن خلال هذه العروض الحية التي نشاهدها على عتبة جديدة من الابتكار في خدمة الإنسان من خلال المزج الفريد بين الفكرة الملهمة والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة".

ودعا سموه مجتمع الأعمال إلى احتضان المشاريع المبتكرة في مجال الطائرات بدون طيار والإسراع والمساهمة في تحويل الطائرات بدون طيار من مجرد أفكار تجذب هواة في التكنولوجيا إلى صناعة حقيقية بأطر وضوابط عالمية تشكل إضافة إلى المجتمع الإنساني.

وكرم سموه مشروع "الطائرات بدون طيار المقاومة للصدمات بعمليات البحث والإنقاذ" التي تقدم بها فريق "فلاي ابيليتي" الفائز بالجائزة الدولية والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي بعد تصدره المنافسات الدولية من أصل 800 مشاركة من 57 دولة حول العالم وتتلخص فكرة المشروع بإمكانية دخول الطائرة إلى الأماكن الضيقة والطيران بأمان على مقربة من الناس مما يثبت فاعليتها في عمليات الإنقاذ ..وقد تصدر الفريق المنافسات التي أجريت في مرحلة النهائي مع 4 فرق أخرى.

كما كرم سموه مشروع "طائرات الوادي" الفائز بالجائزة الوطنية والتي يضم فريقها طاقم إماراتي ابتكر مشروعا لمراقبة الحياة البرية في دولة الامارات العربية المتحدة وتسجيل تحركات الحيوانات البرية والنباتات والذي يسهم بتوفير كاميرات مخصصة للمراقبة للتحليق على الوادي وجمع الصور من الكاميرات.

وعلى صعيد فئة المنافسات الحكومية فقد كرم سموه شركة اتصالات عن "مشروع استخدام الطائرات بدون طيار لرفع جودة التغطية لشبكات الاتصالات" الفائز في المشاركات الحكومية من دولة الإمارات.

كما كرم سموه لجنة التحكيم التي تضم 27 محكماً برئاسة الدكتور عيسى بستكي ونخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين محلياً وإقليمياً وعالمياً .. كما كرم سموه أيضاً الرعاة الرئيسين للجائزة وهم مدينة دبي للإنترنت وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كرعاة رئيسيون بالإضافة إلى تكريم الرعاة الرائدين وهم بنك الإمارات دبي الوطني وداماك.

وكانت "جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال فعاليات الدورة الثانية للقمة الحكومية استقطبت في نسختيها العالمية والمحلية أكثر من 800 مشاركة من 57 دولة حول العالم تأهل منها 39 مشروعاً للتصفيات النهائية والتي تنافست وعلى مدى يومين للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 4.67 مليون درهم إماراتي.

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