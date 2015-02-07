نزهة عائلية في خورفكان تنتهي بحادث مروع

تحولت نزهة لأسرة مواطنة من إمارة دبي إلى حادث مروري مروع عصر اليوم عندما انقلبت مركبة يقودها الشاب ( ع، ح ) 21 عاما يرافقه شقيقه الأصغر ( م، ح ) 15 عاما وقريبهما الطفل ( إ، ي ) 8 سنوات وسط الطريق المؤدي إلى الفجيرة خروجا من مدخل مدينة خورفكان بالقرب من مجمع الدوائر المحلية بمنطقة اليرادية ، ما أدى الى إصابتهم باصابات بسيطة وأضرار مادية بليغة بالمركبة والممتلكات العامة.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب ما يرويها الطفل ( إ، ي ) لـ " البيان "، والذي يرقد في طوارئ مستشفى خورفكان إلى أنهم كانوا في نزهة عائلية بدأت من إمارة الفجيرة وانتهت إلى دبا الفجيرة وفي طريق العودة إلى دبي، وقبيل خروجهم من خورفكان، حيث كانت تتقدمهم مركبتان للأسرة وثلاث خلفهم، وبشكل مفاجئ فقد قريبه قائد المركبة السيطرة عليها ، ما تسبب في الاصطدام بأحد الأرصفة من الجهة اليمني ومن ثم بلوحة إرشادية، أدى لانقلاب المركبة لأكثر من مرة لتستقر في الجزيرة الواقعة وسط الرصيف بجانب الشارع.

واضاف انه يحمد الله أنهم خرجوا سالمين بإصابات طفيفة رغم ارتماء قريبه الأصغر خارج المركبة.

وكان ورد بلاغ إلى غرفة عمليات إدارة شرطة الشرقية، يفيد عن وقوع حادث مروري في تمام الساعة الرابعة و44 دقيقة عصرا، وتوجهت الدوريات الأمنية والإسعاف الوطني وفرقة من الدفاع المدني على الفور إلى الموقع المذكور، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وما زالوا تحت الملاحظة، حيث وصفت إصاباتهم بالبسيطة. فيما التحقيقات جارية لمعرفة مسببات الحادثة.

من جهتها، دعت الشرطة المواطنين والمقيمين لتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم البرية أو النزهة داخل المدن والمناطق الخارجية وعدم السرعة والتجاوز أثناء السير على الطريق، إلى جانب ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه ومراعاة الحفاظ على المسافة الكافية عند قيادة المركبات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في صيانة المركبة قبلا لتجنب الأخطار التي قد تؤدي إلى الإضرار بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة.