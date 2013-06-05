4 نصائح لمواجهة أضرار الحقائب الثقيلة

كتب : سارة سعيد منذ 11 دقيقة

تشير الدراسات إلى أنه يجب الابتعاد تماما عن حمل أي حقائب ثقيلة، فهي لها تأثير ضار على الركبة والعمود الفقري، وقد يؤدي حمل الحقائب ذات الأوزان الثقيلة إلى تغييرات في طريقة المشي أو الوقوف، كما تسبب ظهور مشكلات عند الكبر نتيجة إصابات حدثت أثناء الشباب.

وقدم الخبراء عدة نصائح للشباب كونهم أكثر فئة تتعرض لحمل الأحقاب الثقيلة، وهم أكثر من يعانون من الالام التي تسببها هذه الأحمال:

- يفضل عدم حمل سوى 15% من وزن الجسم، فزيادة وزن الحقائب المحمولة على الظهر يؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري على المدى الطويل.

- يفضل وضع الأشياء الأثقل في الأسفل حتى لا يعمل ذلك على إجهاد الرقبة.

- يفضل حمل الحقائب الثقيلة من خلال اثنين من الأحزمة، وعدم تحميل الوزن على كتف واحد حتى لا يضر هذا الظهر والأكتاف.

- يجب توزيع الأوزان بالتساوي داخل الحقيبة لتجنب التوتر الوضعي، فقد يؤثر ذلك على حركة العمود الفقري عند الصعود والنزول.

وأوضحت الدراسات ان النساء هن أكثر عرضة للإصابة بالألم الناتج عن الأحمال الثقيلة على الظهر، وكذلك الأشخاص الذين يمضون أوقاتا طويلة في الجلوس.