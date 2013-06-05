أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

4 نصائح لمواجهة أضرار الحقائب الثقيلة

Google+ Print
4 نصائح لمواجهة أضرار الحقائب الثقيلة 4 نصائح لمواجهة أضرار الحقائب الثقيلة

كتب : سارة سعيد منذ 11 دقيقة

تشير الدراسات إلى أنه يجب الابتعاد تماما عن حمل أي حقائب ثقيلة، فهي لها تأثير ضار على الركبة والعمود الفقري، وقد يؤدي حمل الحقائب ذات الأوزان الثقيلة إلى تغييرات في طريقة المشي أو الوقوف، كما تسبب ظهور مشكلات عند الكبر نتيجة إصابات حدثت أثناء الشباب.

وقدم الخبراء عدة نصائح للشباب كونهم أكثر فئة تتعرض لحمل الأحقاب الثقيلة، وهم أكثر من يعانون من الالام التي تسببها هذه الأحمال:

- يفضل عدم حمل سوى 15% من وزن الجسم، فزيادة وزن الحقائب المحمولة على الظهر يؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري على المدى الطويل.

- يفضل وضع الأشياء الأثقل في الأسفل حتى لا يعمل ذلك على إجهاد الرقبة.

- يفضل حمل الحقائب الثقيلة من خلال اثنين من الأحزمة، وعدم تحميل الوزن على كتف واحد حتى لا يضر هذا الظهر والأكتاف.

- يجب توزيع الأوزان بالتساوي داخل الحقيبة لتجنب التوتر الوضعي، فقد يؤثر ذلك على حركة العمود الفقري عند الصعود والنزول.

وأوضحت الدراسات ان النساء هن أكثر عرضة للإصابة بالألم الناتج عن الأحمال الثقيلة على الظهر، وكذلك الأشخاص الذين يمضون أوقاتا طويلة في الجلوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي