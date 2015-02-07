مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بـ3 تفجيرات شمالي العاصمة العراقية بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم بأن جنديين قتلا وأصيب 12 آخرون بينهم ضابط جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، مساء اليوم، في قضاء الطارمية شمالي بغداد لدى مرور دورية للجيش، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بينهم ضابط برتبة ملازم أول، فضلاً عن إحداث أضرار مادية بالعجلات”.

مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغدادإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في الصليخ شمالي بغداد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى قريب.

وشهدت بغداد، اليوم مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين بتفجير انتحاري داخل مطعم شعبي في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد، ومقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بانفجار عبوة ناسفة في السوق العربي وسط العاصمة، بحسب قيادة عمليات بغداد.

كما أعلنت عمليات بغداد، اليوم، عن مقتل “إرهابي” وتفكيك سيارة مفخخة و37 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدة اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.