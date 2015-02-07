أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بـ3 تفجيرات شمالي العاصمة العراقية بغداد

Google+ Print
مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بـ3 تفجيرات شمالي العاصمة العراقية بغداد مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بـ3 تفجيرات شمالي العاصمة العراقية بغداد

الشرطة العراقية

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم بأن جنديين قتلا وأصيب 12 آخرون بينهم ضابط جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، مساء اليوم، في قضاء الطارمية شمالي بغداد لدى مرور دورية للجيش، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين بينهم ضابط برتبة ملازم أول، فضلاً عن إحداث أضرار مادية بالعجلات”.

مقتل واصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغدادإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في الصليخ شمالي بغداد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى قريب.

وشهدت بغداد، اليوم مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين بتفجير انتحاري داخل مطعم شعبي في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد، ومقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين بانفجار عبوة ناسفة في السوق العربي وسط العاصمة، بحسب قيادة عمليات بغداد.

كما أعلنت عمليات بغداد، اليوم، عن مقتل “إرهابي” وتفكيك سيارة مفخخة و37 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدة اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا