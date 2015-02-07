وقفة احتجاجية لهيئة تمريض مستشفي الداخلة بالوادي الجديد لحرمانهم من المكافآت

نظم عدد من هيئة التمريض بمستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد، اليوم، وقفة احتجاجية داخل المستشفي، اعتراضاً علي قرار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لحرمانهم من الأجور، والمكأفات المتغيرة.

وقال المحتجون، أن قرار الدكتور محمد بخاري وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تتضمن تحديد فئات لوظائف إشرافية، لصرف المكافآت والأجور المتغيرة، مع حرمان الممرضين والممرضات، الحاصلين علي المؤهلات العليا، من صرف هذه المكافآت.

وأضاف المحتجون، أنه تم حرمانهم من الحصول علي الدرجات الأولى، والثانية الوظيفية، بالرغم من أحقيتهم في الحصول عليها، مما أدي إلي إسناد الوظائف الإشرافية، التي تستحق صرف المكافآت إلي الزملاء الممرضين، من الحاصلين علي مؤهلات متوسطة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بخاري، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه سيتم دراسة مطلب هيئة التمريض، الحاصلين علي مؤهلات عليا، وبحث مدي أحقيتهم في الحصول علي الدرجات الوظيفية الأعلى، التي تؤهلهم لشغل مناصب وظيفية إشرافية، لصرف هذه المكافآت لهم.

و نجحت قوات الأمن بقسم شرطة الداخلة، في فض الوقفة الاحتجاجية، من خلال الحوار والنقاش مع منظمي الوقفة، لعدم تعطيل العمل بمسشتفي الداخلة المركزي. .