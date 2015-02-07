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تركيا تعفي إسرائيل من الضرائب والرسوم على المنتجات المستوردة

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تركيا تعفي إسرائيل من الضرائب والرسوم على المنتجات المستوردة تركيا تعفي إسرائيل من الضرائب والرسوم على المنتجات المستوردة

أردوغان

قامت التركية بإعفاء كيان إسرائيل من الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على المنتجات المستوردة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الخبر نقلا عن صحيفة مللييت التركية أن مجلس الوزراء التركي أصدر قرارا بفرض رسوم وضرائب إضافية بنسبة 25 بالمئة على 130 نوع من المنتجات المستوردة و لاسيما الخردوات و مواد مختلفة وان القرار أعفى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية من الضرائب والرسوم الأضافية المفروضة على المنتجات المستوردة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت تركيا عليها والدول المنضمة إلى نظام تراكم المنشأ.

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