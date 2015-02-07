المؤبد لسوريين قتلوا 6 مواطنين بالتحرير فى يوليو الماضى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كلا من المتهمين محمد محسن البردقاني ومحمود محمد سعيد شمس الدين، السوريين الجنسية بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل 6 مواطنين بميدان التحرير خلال شهر يوليو الماضي, وارتكابهما أعمال عنف وإرهاب وقتل لصالح تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

كانت تحقيقات نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابة، قد توصلت الى أن المتهمين محمد محسن البردقاني ومحمود محمد سعيد شمس الدين، أطلقا في 5 يوليو الماضي، نيران من أسلحة كانت بحوزتهما، صوب رجال الشرطة والمواطنين بغرض إرهابهم وقتلهم ترويعا لهم، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ، ماأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد، فقتلوا هيثم حسن كمال و5 آخرين عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل عدد من الضباط وأفراد من الشرطة المتواجدين بميدان التحرير عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية وخرطوش، قاصدين قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي فأحدثوا إصاباتهم، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين استعراضهم القوة واستخدام العنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.