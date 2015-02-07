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بالصور..”توسعة الحرم المكي”..آخر ما قام به العاهل السعودى قبل وفاته

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بالصور..”توسعة الحرم المكي”..آخر ما قام به العاهل السعودى قبل وفاته بالصور..”توسعة الحرم المكي”..آخر ما قام به العاهل السعودى قبل وفاته

عمر عبد الناصر 

تطوير الحرم المكى هو أخر ما قام به الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية الملقب بخادم الحرمين الشريفين قبل وفاته، وذلك  لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف حيث من المتوقع أن يتسع الحرم لمليون حاج ومعتمر أكثر من ذى قبل بعد الأنتهاء من أعمال التوسعه.

و لقب المشروع باسم القائم به “مشروع توسعه الملك عبدالله بن عبد العزيز” وذلك قبل وفاته حيث أمر الملك فى 30/9/2013 سلطان القرشى مدير المشاريع بالبدء فى الإزالة للمبنى القديم ضمن المشروع والواقعة مابين الصفا إلى منتصف الجهة المقابلة لتوسعة الملك فهد والتي تشمل باب الملك عبدالعزيز مع منارتيه وتتضمن الطوابق الطوابق الثلاث الدور الأرضي و الدور الأول و السطح بمساحة إجمالية تقدر “81567 م2″.

و من الأعمال المشهودة أيضًا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برج الساعة بمكة المكرمة الذى يقابل الحرم المكى، حيث أمر فى  13 مارس 2008  بانشاء ساعة مكة في أعلى البرج الخامس من مشروع وقف الملك عبد العزيز بمكة على ارتفاع حوالي 801 مترا، ليتسنى رؤيتها وسماعها من كل الجهات، ومن مسافة تصل إلى 13كم.

و تبلغ أبعاد الجهة الواحدة من ساعة مكة المكرمة 43 متراً عرضاً في 43 متراً ارتفاعاً كما يعلوها كلمة الله من الجهات الأربع.

 

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