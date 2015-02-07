نائبات المحافظين.. البحث العلمي يسيطر

شهدت حركة المحافظين الجديدة، تعيين 3 نائبات، لكل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ليكن الأمر أشبه بتعويض عن غياب المرأة من قائمة الـ17 محافظًا.

المصري اليوم تلقي الضوء على السيرة الذاتية للنائبات الثلاث.

1- الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة

حصلت الدكتورة «ميخائيل» على شهادة البكاليريوس، عام 1989، حيث تخصصت في العلوم البيطرية، ووقاية وصحة الحيوان، وفي عام 1995، تحصلت على شهادة الماجيستير عن رسالة حملت عنوان «التغيرات التي تحدث في اللحوم والأعضاء اليمفاويه الدمويه للماشيه والأغنام المصابه بمجموعة الجدري»، ثم حصلت على درجة الدكتوراة عام 1999، عن رسالة بعنوان «تأثير محسنات اللقاحات الفيروسية المختلفه على جودة اللحوم والأعضاء في الأغنام والطيور المحصنة».

وحصلت ميخائيل على درجة «باحث» بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، في سبتمبر عام 1999، قبل أن تترقى لـ«باحث أول»، في ديسمبر 2004. وفازت نائبة المحافظ الجديدة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، عام 2007.

2- الدكتورة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائب محافظ الإسكندرية

حصلت الدكتورة سعاد الخولي على بكالريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة القاهرة، عام 1981، حيث عملت كطبيبة بيطرية منذ تخرجها وحتى عام 1986، قبل أن تصبح وكيلًا لمجزر السويس بين عامي 1986 و1988، ووكيل لمجزر السويس بين عامي 1986و1988، ووكيل لمجزر الغردقة من 1991لـ2000.

وتدرجت «الخولي» في المناصب حتى وصلت لدرجة وكيل وزارة بمديرية الطب البيطري عام 2009 وفي 2010، عينت مستشارة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، قبل أن تصبح مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتعيين 2011.

وحصلت نائبة محافظ الإسكندرية على دبلومة في جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس، عام 2012.

3- جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة

تخرجت «عبدالرحمن» من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عام 1981، كباحث خدمة مدنية.

تدرجت صاحبة الـ55 عامًا في المناصب، حتى وصلت إلى تقلد وظائف قيادية بالجهاز، وهي بالترتيب، رئيس شؤون العاملين، ثم رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم رئيس القطاع التدريبي، ثم الأمين العام.

وبعد ثورة يناير، عينت «عبدالرحمن» في منصب القائم بأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم تجديد فترة رئاستها للجهاز ثلاث مرات.