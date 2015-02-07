كمال علام.. إرهابي أعلنت «الداخلية» مقتله..وظهر مع «ولاية سيناء» قبل يومين

ظهر كمال علام، أمير «تنظيم التوحيد والجهاد» وبحسب وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فهو من «القيادات التكفيرية الشديدة الخطورة»، في تقرير مصور على صفحة «ولاية سيناء» بموقع «تويتر»، ليتسبب في بلبلة عقب بيانات وزارة الداخلية والمتحدث العسكري، في يناير 2014، بأنه قُتل قبل عام.

وكانت وزارة الداخلية في 14 يناير 2014، أعلنت مقتل «علام»، في شبة جزيرة سيناء، مع 6 من مساعديه بمنطقة العجرة جنوب رفح برصاص مجموعة من الملثمين، وما لبث أن ظهر «علام» مكشوف الوجه في تقرير مصور نشره التنظيم الإرهابي «ولاية سيناء»، بعنوان «يوميات مجاهد» قبل يومين.

وأظهر التقرير المصور الذي نشرته «ولاية سيناء»، أسلحة حديثة وأجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة كشف واستطلاع يستخدمها التنظيم لمراقبة واستهداف جنود القوات المسلحة والشرطة.

ويعد «علام»، من أبرز المتهمين بالهجوم على قسم ثانٍ العريش خلال الأحداث التي واكبت ثورة 25 من يناير، وصدر بحقه حكما غيابيا بالإعدام لقيامه وآخرين بقتل 5 مجندين ومدني، بالإضافة إلى مهاجمة بنك القاهرة فرع العريش.

وولد «علام» في مدينة العريش بسيناء، وقبض عليه مرات عدة، إلى أن أطلق سراحه خلال ثورة 25 يناير2011 حاله حال مئات السجناء.

ويعتبر «علام»، بحسب بيانات وزارة الداخلية، من الشخصيات التي تمثل خطرا على الأمن القومي، ومن «القيادات التكفيرية الشديدة الخطورة»، وتسبب ظهوره قبل يومين في إثارة البلبلة حول صحة مقتله، ويقول أبو عائشة، أحد جيران علام السابقين، في تصريحات لقناة «الجزيرة»، إن ظهور «علام» كان مفاجئا لجميع أهالي سيناء كونه «قتل أكثر من مرة في بيانات ومؤتمرات وزارة الداخلية»، واعتبر «أبو عائشة» أن وراء ظهور علام أسرارا كبيرة وعلامات استفهام كثيرة.