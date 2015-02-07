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«عمليات التعليم»: بداية هادئة في 22 محافظة.. واستكمال ٥ محافظات الأحد

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انتظمت الدراسة، السبت، بـ 22 محافظة من محافظات ، باستثناء محافظات الشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد، التى تبدأ بها الدراسة، اليوم الأحد.

وقال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه تم التواصل مع مديرى المديريات التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المديريات التعليمية التى بدأت بها الدراسة. ووجه أبوالنصر تعليمات مشددة لجميع مديرى المديريات التعليمية بعدم التطرق داخل المدارس لأى موضوعات ذات صبغة سياسية، مؤكداً التزام جميع المديريات التعليمية بتنفيذ جميع التوجيهات الواردة فى هذا السياق.

من جانبه، قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، إن إجمالى عدد المدارس التى بدأت بها الدراسة، اليوم، بلغ 12 ألفا و257 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ما بين مدارس تعليم عام ومدارس خاصة ومدارس تعليم فنى، كما بلغت نسبة حضور المعلمين 95%، ونسبة حضور الطلاب أكثر من 90%. وأفاد الوزير بأن اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثانى جاء على نحو مستقر، ولم يرد إلى غرفة عمليات متابعة الدراسة بديوان عام الوزارة أى شكاوى خلاله.

وقال هانى كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن اليوم الدراسى سار بشكل طبيعى، ولم تحدث أى مشاكل سواء أمنية أو تعليمية، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لم تتلق أى شكاوى فى اليوم الأول للدراسة، وموضحاً أن نسبة الحضور وصلت إلى 90%.

ولفت كمال إلى أن الوزارة استعدت بشكل كامل للفصل الدراسى الثانى فيما يتعلق بتأمين المدارس عن طريق التعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، وفيما يتعلق بالكتب المدرسية، قال «كمال» إن معظم الكتب وصلت إلى مخازن المديريات التعليمية، وتسلمها معظم الطلاب، مطالباً أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى إلى الوزارة فى حال تأخر الكتب أو عدم تسليمها للطلاب لأى سبب.

وأوضح كمال أن المدارس جاهزة لتسهيل عملية ملء استمارات الثانوية العامة، ومن المقرر أن يملأ الاستمارات الورقية حوالى نصف مليون طالب وطالبة فى النظام الحديث.

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