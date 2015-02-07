«جنايات القاهرة»: المؤبد لسوري ومصري قتلا 6 بـ«التحرير» لصالح «الإخوان»

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة محمد محسن البردقاني، سوري الجنسية، ومحمود محمد سعيد شمس الدين، مصري، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما، لإدانتهما بقتل 6 مواطنين بميدان التحرير خلال يوليو عام 2013، وارتكابهما أعمال عنف وإرهاب وقتل لصالح تنظيم الإخوان، بحسب منطوق الحكم.

وكانت تحقيقات نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن المتهمين، أطلاقا في 5 يوليو 2013 ، نيران من أسلحة نارية بحوزتهما، صوب رجال الشرطة والمواطنين بغرض إرهابهم وقتلهم، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، على نحو أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد، فقتلا هيثم حسن كمال و 5 آخرين عمدا مع سبق الإصرار، وشرعا في قتل عدد من الضباط وأفراد من الشرطة المتواجدين بميدان التحرير، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلقا عليهم أعيرة نارية وخرطوش، قاصدين قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي فأحدثوا إصاباتهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين، استعراضهما القوة واستخدام العنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وأنهما حازا وأحرزا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد دهشان، وعمرو فوزي.