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ضبط راكب حاول تهريب 61 محمولا بقيمة 450 ألف جنيه بمطار القاهرة

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ضبط راكب حاول تهريب 61 محمولا بقيمة 450 ألف جنيه بمطار القاهرة ضبط راكب حاول تهريب 61 محمولا بقيمة 450 ألف جنيه بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط 61 محمولا مع راكب مصري قادم من الكويت حاول التهرب من دفع رسومها الجمركية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتحريز المضبوطات فى وديعة جمركية.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء أنهاء إجراءات الطائرة الكويتية القادمة من الكويت اشتبه محمود جوهر ونادر نبيل مفتشا الجمارك فى الراكب المصرى وتم إحالته تحت أشراف أحمد دراز إلى رئيس الوردية عزت ميخائيل وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي 61 محمولا ماركة “إي فون 6″ و”نوت 4″ قدرت قيمتها ب 450 ألف جنيه.

تم أخطار أحمد حسن مدير إدارة الجمارك بمطار وتحرير محضر رقم 10 تهريب.

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