القبض على 12 متهم في أعمال عنف وتخريب بأسيوط

تمكن مركزى شرطة ابنوب والغنايم، من ضبط 12 شخص، شاركوا فى أعمال الجماعة الارهابية من عنف وتخريب، وحرق المنشآت الشرطية بمركزى الغنايم وابنوب.

تلقى اللواء طارق نصر -مدير امن اسيوط – اخطارآ من مدير المباحث الجنائية، اللواء خالد شلبى يفيد بضبط “. ح . م . ح”، رئيس قسم الإدارة التعليمية بالغنايم، و” م . ع . ح . ح “، مدرس، و”ح . ك . ح م” مدرس ، و” و . أ . م . أ” عامل ، ” أ . ع . أ . م” . مدرس ، ” م . ع . م” مقيمين جميعاً بناحية الغنايم بحري ـ دائرة المركز.

و” أ . م . ص. م”، طالب بكلية أعلام 6 أكتوبر، مقيم الغنايم قبلي ، دائرة المركز، ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، في الأحداث السابقة، بدائرة مركز الغنايم.

وتم ضبط المتهمين فى القضية ادارى مركز ابنوب لسنة 2013، بحرق مركز شرطة بنى المحديات التابعة للمركز، اثناء احداث فض رابعة، وهم “م . م . ع” موظف بالتموين، و”م . ح . ب” موظف بالأوقاف، و”م . ب . ص “، و”ح . ع .م”، و”أ . م . س” مقيمين بناحية بني محمد.