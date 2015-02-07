أبو النصر يتواصل مع المديريات للاطمئنان على أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أن الدراسة قد بدأت اليوم “السبت” في جميع المحافظات ما عدا خمس محافظات وهي (الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد) والتي ستبدأ الدراسة بها غدا “الأحد” .

وأشار أبو النصر إلى أنه قد تم التواصل مع مديري المديريات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المديريات التعليمية ، ووجه تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بعدم التطرق داخل المدارس لأية موضوعات ذات صبغة سياسية ، والتأكيد على التزام جميع المديريات التعليمية بالالتزام بتنفيذ جميع البنود الواردة بالكتاب الدوري رقم (4) .

وحرص وزير التربية والتعليم على توجيه الشكر لوزارة الداخلية على ما تقوم به من مجهودات بارزة في تأمين المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية .

وفي سياق متصل ، صرح محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بأن إجمالي عدد المدارس بالمحافظات التي بدأت بها الدراسة اليوم بلغ 12257 مدرسة تعمل بنظام الفترتين ما بين مدارس تعليم عام، ومدارس خاصة، ومدارس تعليم فني، كما بلغت نسبة حضور المعلمين (95%)، أما عن نسبة حضور الطلاب فقد بلغت أكثر من (90%).

وأوضح سعد أن بداية الفصل الدراسي الثاني كانت مستقرة ، ولم تشهد غرفة عمليات متابعة سير الدراسة بديوان عام الوزارة أية شكاوى خلال اليوم الأول .

أ ش أ