أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“المؤتمر”: حركة المحافظين تؤكد توجه الرئيس للاعتماد على الشباب

Google+ Print
“المؤتمر”: حركة المحافظين تؤكد توجه الرئيس للاعتماد على الشباب “المؤتمر”: حركة المحافظين تؤكد توجه الرئيس للاعتماد على الشباب

 

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم السبت، جلسة محاكمة 104 متهما فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، بين مؤيدي جماعة الإخوان وأهالى المنطقة، وتم إيداع المتهمين القفص الزجاجي، وحدث خطأ في تسجيل سكرتير الجلسة للمحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، ما أغضب رئيس المحكمة وأمر برفع الجلسة، لحين الانتهاء من تسجيل أسماء المحامين بشكل صحيح.

كانت جماعة الإخوان دعت أنصارها للتظاهر فيما وصفته بـ”جمعة الغضب” عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

ووجهت النيابة للمذكورين اتهامات من بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد القتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي