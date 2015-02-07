السيسي يطلب من المحافظين السابقين نقل خبراتهم للمحافظين الجدد

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه عقب قيام المحافظين ونواب المحافظين الجدد بحلف اليمين، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتقاء بالمحافظين الذين غادروا مناصبهم، حيث وجه لهم الشكر على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم لمهامهم، والتي جاءت في ظل ظروف صعبة شهدتها البلاد.

كما طلب الرئيس من المحافظين السابقين نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المحافظين الجدد ومساعدتهم في الاضطلاع بمهامهم، بما يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة، ويسهم في استكمال الخطط التنموية بكل محافظة، وطرح الرئيس اقتراحا بتواجد المحافظين السابقين لفترة زمنية قصيرة تسمح بتعريف المحافظين الجدد بأهم ملفات العمل بالمحافظات، وإطلاعهم على أبرز العقبات التي واجهت كل منهم في محافظته والأفكار المقترحة لتذليلها، وقد رحب المحافظون السابقون بهذا الاقتراح، وأكدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح مهمة المحافظين الجدد من خلال نقل تجاربهم وأفكارهم إليهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التقى بعد ذلك مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد، حيث وجه لهم التهنئة .. معربا عن أطيب تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدا ثقته في قيامهم ببذل أقصى جهد للاضطلاع بالمهمة الوطنية الشاقة المكلفين بها، والتي تتطلب منهم الحكمة والصبر والجهد من أجل الوفاء بأعبائها.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على وضع الحلول المبتكرة وغير التقليدية للمشكلات التي تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات، مع التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على احتياجاتهم.

وشدد السيسي على أن أولى المهام المكلف بها المحافظين الجدد ونوابهم هي المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع بالمحافظات وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، فضلا عن رعاية المواطنين والتواصل معهم في سبيل توفير الخدمات اللازمة لهم، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بما يحقق المتطلبات الأساسية لأبناء شعب مصر العظيم، ويسهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد كذلك على المسئوليات الأخرى العديدة المنوطة بالسادة المحافظين، ومن بينها محاربة الفساد الإداري والتشجيع على كشفه وتقديم حالات الفساد إلى جهات التحقيق طبقا للقانون، إلى جانب التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والمحلية من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، ولاسيما الصحية والعلاجية والتعليم والنقل، ومتابعة أوجه النقص في أي من متطلبات المواطنين.

كما أوضح أن قضية الحفاظ على أراضي الدولة والنيل وإزالة التعديات عليهما، تعد من المحاور الرئيسية لعمل المحافظين الجدد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث البيئي وتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات، فضلا عن ترشيد استخدام موارد الطاقة والمياه ومحاربة الإهمال في استخدام تلك الموارد، إضافةً إلى إعداد المحافظات بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والمتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس حرص على توجيه المحافظين نحو العمل على متابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها في نطاق محافظاتهم، مع الالتزام بإتمام ذلك في المواعيد المقررة وعلى أعلى مستوى من الدقة، كما شدد على ضرورة الاهتمام بجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل بمحافظاتهم، ولاسيما للشباب على مستوى المدن والقرى، مع تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات والتعاون مع المجتمع المدني لتوفير نماذج تمويلية تمكن المواطنين من بدء مشروعاتهم.

وأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على التراث والمناطق السياحية، وتوعية المواطنين بأهمية السياحة والأثر الإيجابي للمعاملة الجيدة مع السائحين، بما يؤدي لزيادة الدخل القومي، ونوه الرئيس أيضا باختيار ثلاث سيدات نائبات جدد لمحافظي الجيزة والإسكندرية والقاهرة، مبرزا المساهمة الإيجابية للمرأة المصرية في عملية التنمية والدور الهام المنوط بها في المرحلة الراهنة.

أ ش أ