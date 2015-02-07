السفير المصري فى بوروندي يبحث مع نائب رئيس الجمهورية العلاقات الثنائية

التقي ياسر رجب سفير مصر في بوروندي مع “Gervais Rufikiri” النائب الثاني لرئيس الجمهورية حيث بحثا الروابط التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من صلات توثقت عبر التاريخ من خلال نهر النيل كرابط تاريخي سيظل دوما داعماً للعلاقات بين البلدين.

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون الثنائي والمساعدات التي تقدمها مصر للحكومة البوروندية في المجالات المختلفة وقد أعرب ياسر رجب عن رغبة شركات مصرية خاصة في تنفيذ مشروعات في بوروندي في مجال الطاقة كما عرض إمكانية الاستفادة من شركة المقاولون العرب لخبرتها الكبيرة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما تناول الاجتماع مسألة ترشح مصر للعضوية الغير دائمة لمجلس الأمن للفترة 2016- 2017.

من جانبه أكد النائب الثاني للرئيس البوروندى حرص بلاده علي دعم العلاقات المتميزة مع مصر وعدم الإضرار بالمصالح المصرية، كما رحب بقيام شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال المصرية بتنفيذ المشروعات في بوروندي.