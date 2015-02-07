إصابة شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

تلقى اللواء نبيل العشري -مدير امن الوادي الجديد- بلاغاً يفيد بوصول شخصين، مصابين في حادث مروري، إلي مستشفي الخارجة العام.

وتبين انقلاب السيارة رقم 795 ملاكي الوادي، بسبب انفجار الإطار الأمامي، الأيمن للسيارة، و يقودها صبري مياز عبد الله 50 سنة، موظف ومدير رعاية الطلاب قطاع الأزهر، وحدث ذلك أمام مشروع فوسفات أبو طرطور، بالكيلو 70 طريق الداخلة / الخارجة .

وأسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارة بجرح قطعي في الرأس، و اشتباه ما بعد الارتجاج، كما أصيبت زوجة قائد السيارة، حنان محمد عبد المنعم كيلاني، 41 سنة، موجه تربية موسيقية، بالتربية والتعليم، مصابة بكدمات بالكتف، واشتباه كسر عظام الكتف الأيمن.

انتقلت علي الفور، سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الخارجة العام.