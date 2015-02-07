بالصور: نيكول ريتشي في دبي للمرة الأولى وهكذا بدت بالحجاب

زارت الممثلة والعارضة الأمريكية Nicole Richie الأسبوع الماضي محلها الخاصّ في متجر المشاهير في دبي، ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

Richie البالغة من العمر 30 عاماً، والتي أسّست خط أزياء خاصّاً بها، تحت اسم House of Harlow 1960، قدّمت للحاضرين نصائح حول كيفية اختيار قطع ملابس أساسية من مجموعتها وارتدائها بأساليب مختلفة للحصول على إطلالة جديدة وأنيقة في كلّ مرة.

وخلال الجلسة، تواصلت Nicole مع معجبيها وردّت على أسئلتهم، كما أشادت بالتصاميم المبتكرة التي يقدّمها المبدعون وأصحاب الذوق الرفيع في إمارة دبي.

وفي لحظة مؤثرة، أثناء العرض، ظهرت إحدى معجبات Nicole Richie، وهي طفلة صغيرة في السن، وقالت لها: "أريد أن يكون لي شعر جميل وردي اللون كشعرك"، فقامت بمناداتها عبر الميكروفون واحتضنتها، مما أسعد الفتاة وأدخل البهجة إلى قلبها البريء.

وعن الزيارة، قالت Richie لمجلة People الأمريكية: "إنها المرة الأولى التي أزور فيها إحدى بلدان الشرق الأوسط ولم أكن أعلم ماذا ينتظرني.. بالفعل أحببتها".

يشار إلى أن النجمة العالمية Eva Longoria حلّت مؤخراً ضيفة على مهرجان فيلم دبي الدولي، وأعربت حينها عن حبها الكبير لهذا البلد الذي تتمنى زيارته من وقت لآخر.