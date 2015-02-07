تقرير - الهلال السعودي يسعى لضم صلاح الموسم المقبل

أشارت تقارير سعودية إلى أن نادي الهلال السعودي يسعى لضم المصري محمد صلاح جناح تشيسي الإنجليزي والمعار حديثا إلى فيورنتينا الإيطالي الموسم المقبل.

وكان صلاح قد قدمه فيورنتينا رسميا أمس الجمعة كلاعب رسمي في صفوف الفيولا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن أحد رجال الأعمال المنتمين للهلال السعودي يرغب في ضم اللاعب مقابل 3 مليون يورو.

وأكدت أيضا أن صلاح لن يكون أبرز مفاجآت الهلال السعودي الموسم المقبل فحسب إذ يعتزم مسؤولي الفريق الدخول في مفاوضات مع لاعب إفريقي في الدوري الإنجليزي لكنها لم تفصح عن الإسم.