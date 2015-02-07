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حديقة حيوان في تشيلي تحبس الزوار وتطلق سراح الإسود

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حديقة حيوان في تشيلي تحبس الزوار وتطلق سراح الإسود حديقة حيوان في تشيلي تحبس الزوار وتطلق سراح الإسود

حديقة رينكينخوا

قامت أحد حدائق الحيوانات في تشيلي، بتبديل المشهد التقليدي لحدائق الحيوانات،حيث انها قامت بإدخال الزوار إلى الأقفاص، وترك الأسود طليقة، وليس العكس كما هو متداول.

تأتى التجربة الفريدة من نوعها، بإدخال الزوار داخل سيارة شبكية مغلقة بإحكام، وتبنت الحديقة تلك الفكرة غير التقليدية، بهدف إتاحة الفرصة لزوارها للإقتراب الى الأسود لأقرب درجه ممكنه مع حمايتهم جيداً.

ووصفت “سكاي نيوز” ، ان ما تقوم به حديقة “رينكينخوا” هو حبس للزوار وهي التجربة الاولى من نوعها في تشيلي، كما انها واحدة من الحدائق النادرة، التي تعتمد طريقة مشابهة في امريكا الجنوبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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