رفع جلسة قضية أحداث بولاق أبوالعلا بسبب خطأ فى تسجيل أسماء المحامين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، جلسة محاكمة 104 متهما فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، بين مؤيدي جماعة الإخوان وأهالى المنطقة، وتم إيداع المتهمين القفص الزجاجي، وحدث خطأ في تسجيل سكرتير الجلسة للمحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين، ما أغضب رئيس المحكمة وأمر برفع الجلسة، لحين الانتهاء من تسجيل أسماء المحامين بشكل صحيح.

كانت جماعة الإخوان دعت أنصارها للتظاهر فيما وصفته بـ”جمعة الغضب” عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

ووجهت النيابة للمذكورين اتهامات من بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد القتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.