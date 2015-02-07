وزير العدل: القضاء المصري نزيه لا يتأثر بالأحداث السياسية

رفض المستشار محفوظ صابر وزير العدل ، ما يتداوله البعض بأن القضاء فى مصر”مسيس” ، واصفا تلك الادعاءات بالمغرضة وغير الصحيحة ، مؤكدا أن القضاة يحكمون بقرائن وأدلة وبراهين ولا يفكرون فى أى شيئ آخر.

وأضاف – فى تصريحات له على هامش إجتماعه بقضاة محكمة الإسكندرية الإبتدائية ، اليوم السبت – بأن القاضى على منصة العدالة لا يفكر فى شىء سوى ربه ، ولا يجرؤ أحد على التدخل فى أحكام القضاء على الإطلاق” ، مؤكدا أن القضاء يطهر نفسه بنسفه ويتم محاسبة جميع عناصره وفقا لقانون السلطة القضائية.

وشدد صابر بأن شئون وأمور القضاء ينبغى إلا يتم طرحها على وسائل الاعلام حرصا على قدسيته ومكانته ، مشيرًا إلي أن الوزارة والجهات المعنية إنتهت من الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ، والإشراف على لجان الإقتراع.