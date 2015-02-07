«رئيس قطاع المعاهد الأزهرية» يزور إدارة تفتيش كفر شكر ويؤكد ضرورة الانتماء

أكد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية الانتماء وحب الوطن، موضحًا خلال زيارته المفاجئة، السبت، لإدارة تفتيش كفر شكر الأزهري، على ضرورة غرس حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات من خلال كلمة طابور الصباح اليومية، والتأكيد على تحية علم مصر، طبقًا لتوجيهات شيخ الأزهر.

وطالب «الأمير» بعدة أمور من أجل انضباط العملية التعليمية داخل المعاهد الأزهرية، منها، ضرورة الاهتمام بسير العملية التعليمية داخل المعاهد، وأن نتقي الله عز وجل في أبناء المسلمين، وأن يؤدي كل إنسان في موقعة رسالته المنوطة به على الوجه الذي يرضي المولى سبحانه وتعالى، وضرورة الرقابة والمتابعة وتفعيل دور التفتيش على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وفق الضوابط المنظمة لقانون كادر المعلمين رقم 7 لسنة 2013 المصدق عليه من رئيس الجمهورية ولائحتة التنفيذية رقم 250 لسنة 2013.

كما شدد «الأمير» على ضرورة حضور طابور الصباح لجميع المدرسين والمدرسات بالمعاهد، مع الالتزام بذلك حتى نهاية اليوم الدراسي، وضرورة التزام الموجهين والموجهات بالخطط المعتمدة من قبل إدارات التفتيش، والعمل على تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم الدراسي، مؤكدًا أهمية التنبيه على الطلاب والطالبات من أبنائنا بضرورة الحضور والالتزام بآداب طالب العلم.