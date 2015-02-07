4 عادات تجلب حبوب الشباب فتجنبيها

هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى ظهور حبوب الشباب على البشرة بشكل عشوائي مؤقت، أو بشكل دائم. فالحبوب قد تظهر في مناطق مختلفة من البشرة بسبب العوامل البيئية والهرمونية، إلا أنها قد تتفاقم وتتكاثر من خلال 4 عادات يومية .

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وعلى الرغم من أنّ هذه العادات هي عادات حسنة إلا أنها تساهم في تكاثر حبوب الشباب على بشرتك، فتجنبيها:

1.تقشير البشرة:

إنّ استخدام أي منتج من منتجات العناية بالبشرة القوية لتنظيف وتطهير البشرة قد يؤدي إلى تهيجها والتهابها. لذا فإنه لابد من اختيار المنتجات التي تستخدمينها على بشرتك بعناية لاسيما وإن كنت تمتلكين بشرة حساسة. ويفضل الذهاب إلى طبيب الجلدية ليقترح عليك نظامًا خاصًا للعناية ببشرتك المعرضة للحبوب.

2.ممارسة الرياضة:

تؤدي ممارسة الرياضة إلى ظهور العرق الذي يجذب بدوره الأتربة على البشرة، مما يؤدي إلى سد مسام البشرة. ومع إهمال تنظيف البشرة يزيد انسدادها مما يؤدي إلى ظهور الحبوب عليها. ولذلك فإنه عليك مسح بشرتك دائمًا بفوطة نظيفة خاصة بك أثناء قيامك بالتمارين الرياضية للحفاظ على نظافة بشرتك. ولا تنسي أخذ حمام دافئ وغسل الوجه بمطهر لطيف بعد الانتهاء.

3. منتجات تصفيف الشعر:

اتضح أنّ منتجات تصفيف الشعر عندما تأتي على البشرة قد تظهر عليها الحبوب. إلا أنه يمكنك التغلب على هذه المشكلة بالبحث عن المنتجات التي تحتوي على السيليكون، الكبريتات، زيت الجوجويا وزبدة الشيا لأنها تساعد على القضاء على معظم البكتيريا من البشرة، فتكون مناسبة لعلاج حب الشباب. لذا احرصي على اقتناء المنتجات التي تحتوي على هذه الزيوت فهي مفيدة لشعرك وبشرتك معًا.

4.لمس الحبوب:

تجنبي لمس الحبوب أو تفجيرها بواسطة أصابعك لأنّ ذلك يؤدي إلى تلوث البشرة وإعادة انتشار حب الشباب عليها. لذا عليك تجنب لمس الحبوب ولمس باقي وجهك حتى لا تنتشر الحبوب على مناطق أخرى من بشرتك.

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