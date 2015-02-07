10 إطلالات مناسبة ليوم الحبّ على طريقة النجمات

هل تبحثين عن إطلالة رومانسيّة ليوم الحبّ؟ هل تجدين صعوبة في اختيار ما يُناسبك؟ هل تحتاجين إلى معرفة ما يُحبّه الرجل في مكياج وتسريحات المرأة؟ اخترنا لك 10 إطلالات مميّزة لنجمات هوليوود، حصلت على نسبة إعجاب كبيرة. اختاري الإطلالة التي تُناسبك، وتألّقي بها في يوم الحبّ.



1. Minka Kelly بالرموش الطويلة مع المكياج الطبيعي: تُعتبر هذه الإطلالة أساسيّة في يوم الحبّ، على الرغم من بساطة المكياج والقليل من الغلوس اللامع. لكنّ الرموش الكثيفة والطويلة تدلّ على أنّك فتاة مرحة ومليئة بالحياة. لا تتردّدي في تطبيق التسريحة الجانبية مع الغرّة القصيرة من أجل جاذبيّة إضافيّة.

2. ألوان طلاء الأظافر الأجمل: تنسيق طلاء الأظافر الأحمر أو البرتقالي مع أحمر الشفاه على طريقة Amber Heard يمنحك إطلالة مثيرة، تُناسب يوم الحبّ وتزيد من ثقتك بنفسك

3. قصّة الشعر القصير على طريقةHalle Berry : بالرغم من أنّ الشعر الطويل يُساعد المرأة في تطبيق تسريحات عدّة، فإنّ الشعر القصير يبقى جذاباً ومناسباً للإطلالات الرومانسيّة، لا سيّما إذا وُجدت بعض الخُصل الفاتحة، التي تجعل التسريحة تبدو أجمل بالشعر الكثيف.

4.تصفيفة الشعر الأجمل والأسهل ليوم الحبّ هي ذيل الحصان، على طريقة Ashley Madekwe: هذه التسريحة تدلّ على الكثير من المرح الذي تتمتّع به الفتاة. لكن ننصحك باعتماد الشكل الكلاسيكيّ عبر لفّ ربطة الرأس بخُصل من الشعر للابتعاد عن المبالغة، مع الحرص على أن يكون مكياجك طبيعياً بألوان ترابية للحفاظ على الرومانسيّة.

5. تسريحة بيونسيه والشعر المجعّد: يحبّ الرجل أن يرى المرأة مميّزة، ولديها صفة جماليّة خاصّة بها. لذلك، إذا كنت تتميّزين بالشعر المجعّد، فاكتفي بالاعتناء به قبل يوم الحبّ للحصول على تموّجات كثيفة لتسريحة مثيرة.

6. مكياج العيون الدخانية يجعل المرأة فاتنة ومغرية من جهة، وكلاسيكيّة من جهة أخرى: إليك طريقة Nina Dobrev في اعتماد هذا المكياج من أجل إطلالة أنيقة.

7.أحمر الشفاه الأحمر باختلاف درجاته هو لون مميّز يُحبّه الرجل ويُثير انتباهه. لذلك، ننصحك بتطبيقه في يوم الحبّ. لكن انتبهي إلى أهميّة اختيار درجة الأحمر المناسبة للون بشرتك، على طريقة Miranda kerr.

8. البشرة المتوهّجة هي ذاك الوجه الذي ليس مختبئاً وراء كتل من المكياج؛ هنا عليك معرفة اختيار كريم الأساس وتطبيقه بشكل يبدو طبيعياً، مع القليل من بودرة الوجه، التي تمنحك إشراقاً لافتاً، على غرارShay Mitchell.

9. Hayden Penettiere بالإطلالة الطبيعية. قد تقعين في فخّ المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل في يوم الحبّ، إذ تُريدين تسليط الضوء على جمالك. لذلك، ننصحك بترك شعرك منسدلاً واعتماد المكياج الطبيعي.

10. Julianne Hough والظلال الترابي: تحتاجين في يوم الحبّ إلى مكياج يُساعدك في تسليط الضوء على عينيك. ننصحك بتطبيق الألوان الترابية على الجفنين العلوي والسفلي للحصول على نظرة جذابة وغامضة.

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