حماس: إسرائيل قتلت 4 فلسطينيين واعتقلت 244 آخرين الشهر الماضي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قتلت أربعة فلسطينيين واعتقلت 244 آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر يناير الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحماس في تقريره الشهري الصادر اليوم حول الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقطاع خلال يناير الماضي أن قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين بينهم اثنان في الضفة الغربية المحتلة والآخران في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 من حملة الهوية الاسرائيلية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 244 فلسطينيا خلال يناير المنصرم من بينهم 58 طفلا و3 أسرى محررين وامرأتان من مختلف محافظات الضفة وقطاع غزة،كما هدمت 8 منازل سكنية و18 خيمة سكنية و14 حظيرة أغنام ومغسلة ومخزنين تجاريين و7 بركسات (منشآت) زراعية وبئر مياه وسلمت أوامر بهدم عدد آخر من المنازل السكنية في الضفة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال شرعت في المصادقة على بناء 2930 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية.

وذكر التقرير أن أجهزة أمن السلطة في الضفة اعتقلت خلال شهر يناير الماضي (65) من أنصار وأفراد وقيادات المقاومة، منهم (61) من حركة حماس، (4) من الجهاد الإسلامي. واستدعت (43) من بينهم صحفية وزوجة أسير لدى الاحتلال ، ومددت اعتقال (12) آخرين.

أ ش أ