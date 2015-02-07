قائمة شمال الجمهورية الانتخابية تثير أزمة في «الوفد المصري»

كشفت مصادر من داخل تحالف الوفد المصري عن وجود أزمة في تشكيل قائمة شمال الجمهورية، التي تضم الإسكندرية والبحيرة، بعد تعديلها أكثر من مرة، ما جعل التحالف يلجأ لتكليف أحمد مهنا، أمين حزب المؤتمر بالإسكندرية للتدخل لاستكمالها، رغم عدم وصول تحالفي الوفد المصري والمؤتمر لاتفاق نهائي بشأن الاندماج في تحالف «الوفد المصري والمؤتمر»، ما يشير إلى أن اندماج التحالفين متوقف على نجاح «مهنا» في مهمة تشكيل قائمة الإسكندرية في أسرع وقت.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يجتمع قيادات الوفد المصري والمؤتمر، مساء السبت، للاتفاق على الأمور العالقة لدمج الجانبين، فيما يخص بعض أسماء المرشحين وإدخال تعديلات على وثيقة تحالف الوفد.

من جانبه، قال المهندس شريف حمودة، عضو المجلس الرئاسي بتحالف الوفد المصري، إن التحالف انتهى من إعداد قائمتين بشكل نهائي، مشيراً إلى أن قائمة الإسكندرية والصعيد اقتربتا من الانتهاء.

وأضاف أن الاتفاق مع تحالف المؤتمر شبه محسوم، وتم التوافق بشكل كبير على المقاعد الفردية والقائمة، ويبقى التوقيع فقط على وثيقة الوفد دون تعديلها، مشيراً إلى أن تحالفه أصبح لديه فرص أكبر ويعمل على تشكيل القوائم بمعنويات مرتفعة بعد خروج الدكتور كمال الجنزوري من المنافسة.