«حزب شفيق»: نلقى القبول لدى الناخبين.. ولن نرضى بغير الأغلبية البرلمانية

قال هشام الهرم، الأمين العام المساعد بحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الحزب استعد جيدا لخوض معترك الانتخابات البرلمانية القادمة، باختيار مرشحين يلقون ترحيبًا لدى الشارع المصرى، وثقة لدى جمهور الناخبين من التواجد المستمر بين الأهالى في كل الدوائر الانتخابية في كل المحافظات.

وأكد، في بيان، السبت، أن الأمانات بكل المحافظات أتمت كل استعداداتها لتقديم أوراق المرشحين تحت عباءة الحزب في انتظار فتح باب الترشح لاستكمال الإجراءات، وأن اختيار المرشحين تم من خلال لجان لاختيار أفضل العناصر التي يعول عليها الحزب في منافسته في الانتخابات في معظم الدوائر على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الهرم» أن حزب الحركة الوطنية المصرية يلقى القبول لدى الناخبين في كل القرى والكفور والنجوع والمدن، من خلال برنامج حزبى يعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحل المشاكل التي تواجه المصريين في كل بقاع الجمهورية ومختلف المحافظات، في إطار حرص الحزب على الحصول على الأغلبية البرلمانية، والتى لن تتأتى إلا من خلال التواصل مع المواطنين والاندماج مع الشعب ونقل همومه ومعاناته، والحرص على الخروج بقوانين تحافظ على كرامة المصريين وتحقيق معيشة كريمة لكل من يحيا على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الأغلبية التي يسعى الحزب لتحقيقها لن تكون إلا بالاندماج مع المواطنين والتعبير عن آرائهم وتحقيق طموحاتهم.