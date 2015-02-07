أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«حزب شفيق»: نلقى القبول لدى الناخبين.. ولن نرضى بغير الأغلبية البرلمانية

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قال هشام الهرم، الأمين العام المساعد بحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الحزب استعد جيدا لخوض معترك الانتخابات البرلمانية القادمة، باختيار مرشحين يلقون ترحيبًا لدى الشارع المصرى، وثقة لدى جمهور الناخبين من التواجد المستمر بين الأهالى في كل الدوائر الانتخابية في كل المحافظات.

وأكد، في بيان، السبت، أن الأمانات بكل المحافظات أتمت كل استعداداتها لتقديم أوراق المرشحين تحت عباءة الحزب في انتظار فتح باب الترشح لاستكمال الإجراءات، وأن اختيار المرشحين تم من خلال لجان لاختيار أفضل العناصر التي يعول عليها الحزب في منافسته في الانتخابات في معظم الدوائر على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الهرم» أن حزب الحركة الوطنية المصرية يلقى القبول لدى الناخبين في كل القرى والكفور والنجوع والمدن، من خلال برنامج حزبى يعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحل المشاكل التي تواجه المصريين في كل بقاع الجمهورية ومختلف المحافظات، في إطار حرص الحزب على الحصول على الأغلبية البرلمانية، والتى لن تتأتى إلا من خلال التواصل مع المواطنين والاندماج مع الشعب ونقل همومه ومعاناته، والحرص على الخروج بقوانين تحافظ على كرامة المصريين وتحقيق معيشة كريمة لكل من يحيا على أرض ، مشيرًا إلى أن الأغلبية التي يسعى الحزب لتحقيقها لن تكون إلا بالاندماج مع المواطنين والتعبير عن آرائهم وتحقيق طموحاتهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية