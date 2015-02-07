بلاغ للنائب العام يطالب بحرمان “عز” من الترشح بالانتخابات البرلمانية

تقدم المحامى سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، يطالب بحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل.

وعلل “صبري” رغبته فى منع “عز” من الترشح ببلاغه، بسبب ضلوعه في إفساد الحياة السياسية وتمسكه بإعمال أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 عن جريمة إفساد الحياة السياسية والتي يترتب عليها الحرمان من الترشح للانتخابات أو الانتماء لأي حزب سياسي.

وقدم صبري، 20 حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.