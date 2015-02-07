لماذا تختار النجمات تصاميم "إميليو بوتشي"؟

عندما ينجح مصمّم الأزياء في فهم ذوق المرأة وتقديم مايليق بها من تصاميم جذّابة وأنيقة، يُصبح على الفور مفضّلاً بالنسبة إليها، وتبدأ بالتهافت على ارتداء ما يُقدّمه من إبداعات. وهذا بالضبط السرّ الكامن وراء اختيار النجمات إطلالاتهن على السجّادة الحمراء من توقيع دار Emilio Pucci الإيطاليّة.

فالمدير الإبداعي في الدار Peter Dundas يفهم ذوق المرأة ومتطلّباتها بشكل كبيرة؛ وفي كلّ مجموعة يقدّمها، ينقلنا إلى عالم مليء بالألوان، والأقمشة الرائعة، والأنوثة الطاغية، إلى جانب الجاذبية اللامتناهية. ولهذا، نرى الكثير من تصاميمه التي تألّقت بها النجمات على السجّادة الحمراء. ونذكر منهن Cameron Diaz بفستانها الذهبي القصير، وJennifer Lopez بفستانها ذي القماش المشكوك بالخرز الملوّن، والممثلة Emily Blunt حين بدت غاية في التألّق بفستانها الأحمر الطويل من توقيع الدار، وعارضة الأزياء البريطانية الجميلة Rosie Huntington Whiteley التي بدت مُشرقة في فستان أصفر من تصميمه، وإليسا التي كثيراً ما تختار من أعماله، حيث إنّه أحد أكثر مصمّمي الأزياء تفضيلاً لديها، وقد كانت آخر إطلالاتها من Pucci، في حفل رأس السنة، بالفستان الفضيّ الرائع. وغير النجمات المذكورات كثيرات هنّ اللواتي وقع اختيارهن على أعمال الدار.

جمعنا بعض أروع إطلالات النجمات بتصاميم دار Emilio Pucci المميّزة، سواء أكانت تلك الإطلالات بالفساتين الطويلة أو القصيرة، أو حتى بالتايورات الأنيقة والفاخرة.

شاهديها هنا، وأخبرينا رأيك بأعمال الدار وبإطلالات النجمات بها!

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