«شكري» يلتقي رئيسة «الجنائية الدولية».. ويشيد برفضها دعوى إخوانية

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فانو بنسودا، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر للمحكمة وتطبيقها مبدأ الشفافية فيما يعرض عليها من قضايا، مُشيدًا بقرار المحكمة رفض الدعوى التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق «خاصة أنها كانت تهدف إلى تقويض جهود الدولة المصرية لاستعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات خارطة الطريق».

وأشادت المدعي العام للمحكمة بالتعاون والتسهيلات المصرية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحكمة والخاصة بالجرائم التي ارتُكِبَت في ليبيا، لاسيما مع ما تواجهه المحكمة من صعوبات كبيرة هناك بسبب تردي الوضع الأمني في البلاد.

وأوضح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن «شكري» بحث مع بنسودا نطاق واختصاصات المحكمة بشكل عام ومدى اختصاصها في نظر جرائم الإرهاب الذي يضرب العديد من دول العالم حاليًا، كما تناولا دورها في ضوء التطورات الخاصة بانضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة بصفة مراقب.