شكري يلتقي وزير خارجية بيلاروسيا في ميونخ

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، فلاديمير ماكاي، وزير خارجية بيلاروسيا، السبت، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي بميونخ.

واستعرض الوزيران سبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها في شتى المجالات، خاصة مجالات السياحة والتجارة، كما ناقشا التحضيرات الجارية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل.

وبحث الوزيران عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية الإرهاب وكيفية مكافحته في ضوء تنامي تلك الظاهرة البغيضة، وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار في العالم أجمع.