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«الخارجية»: مصر تتابع بقلق التطورات الآخيرة فى اليمن.. ويجب احترام إرادة الشعب

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«الخارجية»: مصر تتابع بقلق التطورات الآخيرة فى اليمن.. ويجب احترام إرادة الشعب «الخارجية»: مصر تتابع بقلق التطورات الآخيرة فى اليمن.. ويجب احترام إرادة الشعب

وزارة الخارجية

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، إن تتابع بقلق واهتمام شديدين التطورات الآخيرة على الساحة اليمنية، انطلاقا ًمن العلاقات التاريخية التي تجمع مصر باليمن الشقيق، وأخذاً في الاعتبار ارتباط أمن واستقرار اليمن بالأمن القومي العربي والمصري.

وأشار المتحدث إلى أن مصر تجري اتصالات ومشاورات مكثفة على المستوى العربي خاصة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الجامعة العربية وعلى المستوى الدولي وتتابع عن كثب انخراط مجلس الأمن في هذا الصدد، مضيفاً أن الوزير سامح شكري أثار تطورات الأوضاع السياسية في اليمن في كافة لقاءاته مع وزراء الخارجية والمسئولين الدوليين على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي بميونخ.

وأضاف أن السفير المصري باليمن يجري اتصالات مع مختلف القوى السياسية اليمنية لمطالبتهم بإعلاء مصالح بلدهم والحفاظ على وحدة أراضيه فوق أية اعتبارات سياسية ضيقة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى ضرورة احترام إرادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته الديمقراطية المشروعة وعدم اللجوء للعنف أو التصعيد للتوصل لحل سياسي واحترام مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية.

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