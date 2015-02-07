​بالصور … وزير الري ومحافظ أسوان يشهدان تشغيل بوابات الطوارئ بالسد العالي

شهد الدكتور حسام مغازي وزير الري، واللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، تجربة تشغيل بوابات الري بالسد العالي، والتي يتم تشغيلها في حالة الطوارئ، للاطمئنان علي كفاءتها وجاهزيتها للعمل في حالة الاحتياج لها.

وأكد الوزير، أن تشغيل هذه البوابات تعتبر لحظة تاريخية بالنسبة له شخصيا لانه لم يتم تشغيل هذه البوابات منذ سنوات طويلة ويتم اللجوء اليها في حالة حدوث عطل في توربينات السد العالي أو توقفها لأي سبب.

وأشار “مغازي” إلي حرصه علي اجراء اختبارات لكافة مكونات السد العالي تباعًا في زياراته المتعددة للسد العالي، للاطمئنان باستمرار علي كافة

> مكوناته.