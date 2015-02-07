لافروف يتحدث عن “اتفاق ممكن” من أجل “تسوية النزاع″ في اوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت ان “من الممكن” التوصل الى اتفاق على “حل للنزاع″ في شرق اوكرانيا، بعد مبادرة فرنسية-المانية طرحت الجمعة في موسكو.

وقال لافروف في مؤتمر حول الامن في ميونيخ (جنوب المانيا) ان “هذه المفاوضات ستستمر كما تعرفون. نعتبر ان من الممكن احراز نتائج والتوصل الى اتفاق على توصيات تتيح للجانبين ايجاد حل فعلي للنزاع″.

واضاف “هناك اسباب تدفع للتفاؤل” مبديا تحفظا اقل من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي قالت امام مؤتمر ميونيخ حول الامن انه “من غير الاكيد ان المحادثات ستؤدي الى نتيجة” لكن “يجب المحاولة”.

وياتي ذلك غداة محادثات مطولة جرت بين ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وقبل لقاء ستعقده المستشارة الالمانية مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ونائب الرئيس الاميركي جو بايدن في ميونيخ.

وقال لافروف ان “الازمة في اوكرانيا لا يمكن ان تحل بالقوة العسكرية” مضيفا “هناك دعوات متزايدة لدعم وتزويد اوكرانيا باسلحة قاتلة” في اشارة الى الجدل في واشنطن حول مساعدة عسكرية لاوكرانيا لمساعدتها على تغيير الوضع على الارض.

والرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يعارض هذا الامر حتى الان سيتحدث قريبا عن الموضوع.

وحذر لافروف من ان ذلك “لن يؤدي الا الى زيادة المأساة”.

من جانب اخر دعا لافروف الى “مفاوضات مباشرة” بين الحكومة الاوكرانية وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد وهو ما ترفضه كييف بشكل قاطع.

وقال وزير الخارجية الروسي “آمل فعليا في ان تعطي جهود رئيسي فرنسا وروسيا والمستشارة الالمانية نتائج يدعمها اطراف النزاع وتتيح فعليا تهدئة الوضع″ مدافعا عن المتمردين الموالين لروسيا.

وقال “انهم يقيمون على اراضيهم ويحاربون من اجل ارضهم، ان قضيتهم عادلة”.